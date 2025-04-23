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Mardin Valisi Akkoyun, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Mardin Valisi Akkoyun, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak ilkokul öğrencisine devretti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak ilkokul öğrencisine devretti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Akkoyun'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Şehit İlhan Varank İlkokulu öğrencisi Zülal Koyun'a bıraktı.

Valilik koltuğuna oturan Koyun'un ilk talimatı, engellilerle ilgili sosyal alanlar ve hayvan bakımevlerinin il genelinde artırılması oldu.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Şehit İlhan Varank İlkokulu Müdürü Abdülkadir Kurtay ve öğretmen Mediha Karadeniz de yer aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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