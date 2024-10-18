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Mardin Valisi Akkoyun, Derik'te Zeytin Hasadına Katıldı

Mardin Valisi Akkoyun, Derik'te Zeytin Hasadına Katıldı
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Derik ilçesinde düzenlenen zeytin hasadına katılarak çiftçilere destek verdi. Akkoyun, Derik zeytininin kalitesine dikkat çekerek, bu ürünün hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Derik ilçesinde zeytin hasadına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Derik'te düzenlenen zeytin hasadına katılarak, çiftçilere destek verdi.

Akkoyun, hasat etkinliği kapsamında Mehmet Ali Ataklı'ya ait zeytin tarlasında, vatandaşlarla zeytin topladı. Çiftçilerle bir araya gelen Akkoyun, zeytinin yetiştirilme süreci ve işlenmesi ile zeytinyağı üretim aşamaları hakkında bilgi aldı.

Derik zeytininin, benzersiz aroması ve yüksek kaliteli yağıyla öne çıktığını ifade eden Akkoyun, yüzyıllardır Derik'in bereketli topraklarında yetiştirilen zeytinin "halhalı" türünün coğrafi işaretli ürünler arasında yer aldığını anımsattı.

Derik zeytininin özellikle yağ oranının yüksek olmasıyla dikkati çektiğini ve zeytinyağı üretiminde tercih edilen bir çeşit olduğunu kaydeden Akkoyun, Derik zeytini ve zeytinyağının dünyada tanıtılması için büyük çaba gösterdiklerini vurguladı.

Üreticilere bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulunan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Derik zeytini, sadece bir tarım ürünü olmanın ötesinde, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Her yıl artan talep sayesinde Derik'te üretilen zeytin, yurt içi ve dışında aranan bir lezzet haline geliyor. Zeytin üretimi bölgemiz için de çok önemlidir. Derik zeytini hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir değer. Üretimin artırılması ve pazar alanlarının genişletilmesiyle bu değer hem yerel üreticiyi destekleyecek hem de Mardin'in ve Derik'in adını daha geniş kitlelere duyuracaktır."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

Tuncay Akkoyun Yerel Haberler Çiftçilik Ekonomi Kültür Zeytin mardin Güncel Derik Tarım

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