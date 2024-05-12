Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan Anneler Günü Mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, sevgiyle çocuklarına doğru yolu gösteren annelerin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın tükenmez kaynağı olduğunu belirtti.

Annelerin yetiştirdiği, milli ve manevi değerlerine bağlı her bir evladın büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğine ışık saçtığını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Evlatlarına kendilerini adayan annelerimiz yegane dua kapımızdır. Çocukların sığınağı olan annelerimizin hayır duaları da evlatlarının en güçlü kalkanıdır. Annelerimize sevgi ve saygı göstermek, Allah'ın emri, Peygamberimizin öğüdüdür. 'Cennet, anaların ayakları altındadır.' diyen bir inancın mensupları olarak bizler, annelerimizin ne kadar kutsal ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu vesileyle ahirete irtihal eden annelerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli anneleri ve eşleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."