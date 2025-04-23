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Mardin Valisi Akkoyun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Mardin Valisi Akkoyun'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanıyor olması ecdadımızın, en değerli varlığımız olan çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olarak gördüğünün en somut göstergesidir." ifadesini kullanan Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyor olmalarının millet olarak din ve dil ayırımı gözetmeksizin bütün dünya çocuklarına verdikleri değerin de kanıtı olduğunu belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın, yarının büyükleri olan çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğinin bilincindeyiz. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine uyum sağlayan ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmeleri için dün olduğu gibi bugün ve yarın da var gücümüzle çalışacağız. Bugünün, Gazze başta olmak üzere dünya üzerinde acı ve ızdırap çeken tüm çocuklarımızın kurtuluşuna ve Gazze'deki zulmün sona ermesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık sıhhat içerisinde uzun ömürler diliyorum. Gurur, heyecan, sevinç ve coşku içerisinde kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105'inci kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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