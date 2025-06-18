Mardin Valiliği'nden YKS Tedbirleri: Ağır Araç Girişleri Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valiliği, 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında şehir içine ağır tonajlı araçların girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Alınan tedbirlerin, sınav sürecinde öğrencilerin sessiz ve güvenli bir ortamda sınavlarını yapabilmesi amacıyla olduğu belirtildi.

Mardin Valiliği, 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 21-22 Haziran'da yapılacak YKS kapsamında alınan tedbirleri duyuruldu.

Bu tarihlerde sınavın yapılacağı 08.00 ile 10.00 saatleri arasında yük nakli için kullanılan ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, araçların trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletileceği ifade edildi.

Açıklamada, sürücülere alınan bu tedbire uymaları yönünde çağrıda bulunularak, bu kararın özellikle sınava girecek öğrencilerin sessiz, güvenli ve ulaşım açısından sorunsuz bir ortamda sınavlarına odaklanabilmeleri için alındığı vurgulandı.

Açıklamada, sınav sürecinde tüm vatandaşlardan da sessiz olunması ve trafik kurallarına uyulması istendi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Koruması iki gün önce vuruldu! Saldırıyı bakın kim üstlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in kürsüye mazot şişesiyle çıkmasına kayıtsız kalamadı

Özgür Özel'in kürsüye şişeyle çıkmasına kayıtsız kalamadı
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.