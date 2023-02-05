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MARDİN VALİLİĞİ'NDEN 'POLİS ŞİDDETİ' AÇIKLAMASI

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MARDİN Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında 'polis şiddeti' başlığıyla verilen görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MARDİN Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında 'polis şiddeti' başlığıyla verilen görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mardin Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında 'polis şiddeti' başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Bazı sosyal medya ve basın kuruluşları hesaplarında Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde bazı polis memurlarının karıştığı olay hakkında yayınlanan video görüntüsü ile ilgili olarak, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mardin Valiliği Güncel Haberler

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