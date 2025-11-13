Haberler

Mardin Turizmi Yıl Boyunca Canlanıyor

Mardin Turizmi Yıl Boyunca Canlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yılın her döneminde turist akınına uğruyor. 2024 yılında hedeflenen 5 milyon ziyaretçi için çalışmalar sürerken, 'Uzak Şehir' dizisi kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

MARDİN'de camiler, medreseler, kiliseler, dar sokaklar ve taş evlerin yoğunlaştığı Eski Mardin'de yılın her döneminde turist hareketliliği yaşanıyor. 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin faaliyet gösterdiği kentte, Kanal D'de yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinin de tanıtıma katkısıyla turist yoğunluğu tüm mevsimlere yayıldı. Geçen yıl 900 bini konaklamalı 3 milyon kişinin ziyaret ettiği tarihi kenti, yılın ilk 10 ayında 950 bini konaklamalı 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kentte, artık yılın her mevsiminde turizm hareketliliği yaşanıyor. Mardin Kalesi'nin eteklerindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkan kentte 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otel hizmet verirken, yeni otel ve konak yatırımları da artış gösterdi. Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı başta olmak üzere birçok tarihi ve kültürel mekan, her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını açıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisi de Mardin'in tanıtımına önemli katkılar sağladı. Kentte çekilen dizinin etkisiyle turist yoğunluğu tüm mevsimlere yayılırken, restoranlarda sunulan yöresel lezzetler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl 900 bini konaklamalı 3 milyon kişinin ziyaret ettiği tarihi kenti, yılın ilk 10 ayında 950 bini konaklamalı 3,5 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

'MARDİN TURİZMİ ARTIK 12 AYA YAYILDI'

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, kentin artık yıl boyunca ziyaretçi ağırlamaya başladığını ifade ederek, "2024 yılında yaklaşık 900 bin konaklamayı sağladık. Yaklaşık 3 milyona yakın da giriş ve çıkışlarımız oldu. Bizim hedeflerimizden bir tanesi Mardin turizmini 12 aya yaymaktı. 2012 yılından beri süre gelen çalışmalar, tanıtımlar ve dizi çekimlerinin de katkılarıyla 12 aya yaydık. Şu an sadece yaz veya bahar sezonlarında değil, kış sezonunda bile talepler var. Ciddi misafir talepleri var" dedi.

'HEDEF YIL SONUNA KADAR HEDEF 5 MİLYON ZİYARETÇİ'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinin de kentin tanıtımına önemli katkılar sağladığını belirten Gürgör, "Kente çekilen diziler, filmler ciddi bir tanıtım sağladı. Yakın zamanda Kültür Yolu Festivali de yapıldı. Sizin aracılığınızla da Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Yıl sonuna kadar hedefimiz 1 milyon 200 bin konaklama ile beraber 5 milyon ziyaretçiye ulaşmak. Yılın ilk 10 ayında geçen yılın rekorunu kırmış bulunuyoruz. 10 ayda 950 bin konaklamamız mevcut, yıl sonuna kadar 1 milyon 200 bini geçmiş olacağız. Mardin, kültür ve inanç turizmi yapan Türkiye'de ve bölgede nadir illerden bir tanesi. O açıdan bizler çok mutluyuz. Mardin turizmini 12 aya yaydığımız için de çok gururluyuz. Elimizdeki verilere göre, 10 ayda 950 bin konaklama var ve 3,5 milyon da giriş çıkışımız var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte Yunus'un dönüş tarihi
Komşusunu dövüp camdan attı

Komşusunu dövüp camdan attı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.