Mardin Turizmi 2023'te 650 Bin Konaklama ve 2 Milyon 150 Bin Ziyaretçiyle Rekor Kırdı

MARDİN'i, 2023 yılında 650 bini konaklamalı 2 milyon 150 bin kişi ziyaret etti. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, 'Günü birlik gelen misafirlerimiz çok, bunun istatistiklerini Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi'ne girişlerinden alıyoruz. 2024'te 1 milyon konaklamayı aşacağımızı umut ediyoruz dedi.

Birçok din, dil ve kültürü barındıran, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Mardin, özellikle son yıllarda cazibe noktalarından biri haline geldi. Mardin Kalesi eteğindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Mardin'de, 2023 yılında 650 bin turist otellerde konaklanırken, 1 milyon 500 bin kişi ise günü birlik ziyaret etti.

2024'TE HEDEF 1 MİLYON KONAKLAMA

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, 2024 yılında 1 milyon turisti otellerde ağırlamak istediklerini belirterek, '6 Şubat'ta tüm ülkeyi etkileyip yasa boğan bir afet olayı yaşanmıştı. Yaşanan deprem, ülke genelinde olduğu gibi Mardin turizmini de olumsuz etkiledi. İlkbahar sakin geçti ama yaz aylarında toparlandık. Özellikle Eylül ayında çok ciddi talepler aldık. Bu Ekim ve Kasım'da da sürdü. Şu an Aralık ayında olmamıza rağmen Mardin'e yoğun bir talep var. Tabi bizim amacımız Mardin turizmini 12 aya yaymaktı, bir nebze de olsa bunu başardığımızı görüyoruz. 2023 yılında 650 bine yakın konaklamamız oldu. Günü birlik gelen misafirlerimiz çok, bunun istatistiklerini Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi'ne girişlerinden alıyoruz. Bir buçuk milyona yakın giriş-çıkışlarımız var. Bizim asıl hedefimiz 1 milyon konaklama, 2024 yılında bu rakamı bulacağımızı düşünüyoruz dedi.

'BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE GEÇTİ'

Turizm seyahat acentası sahibi İsmail Sincar, yaz aylarını çok yoğun ziyaretçi ilgisiyle geçirdiklerini ifade ederek, 'Özellikle yazın kavurucu sıcaklara rağmen yoğunluğumuz devam etti. Uçakların tamamı dolu geldi. Otellerimiz tam kapasite çalıştı. Turlarda tüm personelimizle sahadaydık diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Metin Gücüm de, Mardin'i çok beğendiğini, kenti son derece huzurlu bulduğunu belirterek, 'Mardin, tek kelime ile aşk şehri. İnanılmaz güzel bir şehir. Mardin; mimarisi, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerin başında geliyor dedi.