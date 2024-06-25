Mardin STK Platformu, taziye ziyaretinde yaşananları kınadı

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangın nedeniyle vefat edenlerin yakınlarına taziye ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

Mardin'de 56 dernek, vakıf, oda ve sendikadan oluşan platformdan yapılan yazılı açıklamada, 20 Haziran'da gece saatlerinde başlayıp "atmosfer hareketleri ve yüzeydeki kurumuş bitki örtüsünün etkisiyle kısa zamanda geniş bir alana yayılan yangın"ın, büyük can ve mal kaybına yol açtığı anımsatıldı.

Adli ve idari incelemelerin başlatıldığı yangının çıkış nedeni, yayılma şekli, müdahale, söndürme durumu ile ilgili ihmal, kusur veya sabotaj ihtimalinin titizlikle ve kapsamlı bir şekilde araştırılması ve sonuçlarının da geciktirilmeden kamuoyu ile paylaşılmasının gerektiği kaydedilen açıklamada, konunun takipçisi olacakları bildirildi.

Herkese açık taziyeevlerinin acılı günde yası paylaşma ve dayanışmanın yeri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taziyeevleri aynı zamanda örfün ve geleneğin devamını sağlayan önemli sosyal dayanışma örnekleridir. Hiç kimsenin siyasi propaganda veya kişisel hesaplaşma arenası değildir ve olamaz. Sayın Valimiz, beraberindeki heyet ile taziyeevine gelerek acılı ailelerin acılarını paylaşmak ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere yaptığı insani, dini ve örfi ziyaretleri, politik hesaplaşmalarına alet etmek isteyen bir kısım provakatör tarafından sabote edilmeye cüret edilmiştir. DEM Parti Milletvekili Salihe Aydeniz, Valimizin taziyeevine gelişiyle beraber, gürültülü ve yüksek sesle yaptığı ithamlar, hakaretler ve tahrikler başta taziye sahipleri olmak üzere bütün Mardinlileri derinden üzmüştür. Mardin Valimiz Tuncay Akkoyun ise, büyük bir olgunluk ve 'devlet adamlığı' vakarı içinde hiçbir polemiğe girmeden taziyelerini acılı aileye sunmuştur. Ancak DEM'li vekil provakatif ve seviyesiz bağırtıları ile başta taziye sahipleri olmak üzere orada bulunan herkesi rahatsız etmiş ve taziye atmosferini bozarak provakasyonlarına devam etmiştir. Örfümüze, inancımıza, gelenek ve değerlerimize karşı yapılan yersiz ve hadsiz provakatörleri kınıyoruz. Bu hususta basiretle ve sühuletle davranan sayın valimizi de bu vakur duruşundan dolayı takdir ediyoruz."