Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, Uluslararası Uçuşlara Açıldı

(ANKARA) - Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi. Yeni düzenleme ile birlikte Mardin, doğrudan yurt dışı uçuşlara ev sahipliği yapabilecek. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.