Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, Uluslararası Uçuşlara Açıldı

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, Uluslararası Uçuşlara Açıldı
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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi.

(ANKARA) - Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi. Yeni düzenleme ile birlikte Mardin, doğrudan yurt dışı uçuşlara ev sahipliği yapabilecek. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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