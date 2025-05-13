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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Nisan Ayında 70 Bin Yolcu Hizmet Aldı

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Nisan Ayında 70 Bin Yolcu Hizmet Aldı
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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı, nisan ayında 70 bin 334 yolcuya hizmet verdi. Havalimanı, iç hatlarda 396 iniş kalkış gerçekleştirdi, kargo trafiği ise toplamda 653 ton oldu.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 70 bin 334 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda nisan ayında iç hat yolcu trafiği 70 bin 334 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 396, dış hatlarda ise 2 olarak gerçekleşti.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplam 653 ton oldu.

Bu yılın ilk 4 ayında havalimanında yolcu trafiği 249 bin 828'e, uçak trafiği 1568'e, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 330 tona ulaştı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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