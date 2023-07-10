Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Haziran Ayı Yolcu Trafiği

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 69 bin 304 yolcuya hizmet verdi. Haziran ayında iç hat yolcu trafiği 68 bin 480, dış hat yolcu trafiği ise 824 oldu.