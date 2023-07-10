Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Haziran Ayı Yolcu Trafiği
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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 69 bin 304 yolcuya hizmet verdi. Haziran ayında iç hat yolcu trafiği 68 bin 480, dış hat yolcu trafiği ise 824 oldu.
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 69 bin 304 yolcuya hizmet verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayı istatistiklerini açıkladı.
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında haziran ayında iç hat yolcu trafiği 68 bin 480, dış hat yolcu trafiği ise 824 oldu.
Haziranda toplam 69 bin 304 yolcuya hizmet verildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel