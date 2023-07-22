Mardin Ovası'nda Buğday Hasadı Tamamlandı, Mısır Ekimi Başladı

Mardin Ovası'nda buğday hasadının ardından mısır ekimi başladı. İl genelindeki yaklaşık 3 milyon dekar tarım arazisinde yaklaşık 1 milyon 700 bin dönüm ekilmesi öngörülen mısırda, 2 milyon ton rekolte bekleniyor. Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, mısır ekiminin bazı bölgelerde bittiğini, bazı bölgelerde ise yeni başladığını belirtti. Çiftçiler, yüksek sıcaklıklara rağmen mısır ekimini severek yapıyor.

MARDİN Ovası'nda buğday hasadının ardından mısır ekimi başladı. İl genelindeki yaklaşık 3 milyon dekar tarım arazisinde yaklaşık 1 milyon 700 bin dönüm ekilmesi öngörülen mısırda, 2 milyon ton rekolte bekleniyor.

Bölgede geniş tarım arazilerine sahip Mardin Ovası'nda, yaklaşık 3 milyon dekar tarım arazisinin 2 milyon dekarında ekimi yapılan buğdayda hasat çalışmaları bitti. Kentte hasadın bittiği alanlarda tarlalarını süren çiftçiler, ikinci ürün olarak mısır ekimine başladı. İl genelinde yaklaşık 1 milyon 700 bin dönüm ekilmesi öngörülen mısırda 2 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

'BAZI BÖLGELERDE BİTTİ, BAZI BÖLGELERDE YENİ BAŞLIYOR'

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, ovanın bazı bölgelerinde mısır ekiminin bittiğini, bazı bölgelerde de yeni başladığını belirterek, 'Bereketli Mardin Ovası'nda buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekiliyor. Ekim çalışması bazı bölgelerde bitti, ancak bazı bölgelerde halen sürüyor. Gecikmesinin sebebi de enerji şirketinin 'enerji vermeyeceğim' açıklaması oldu. Bu sebepten dolayı çiftçi biraz tedirgindi. Bu yüzden ekimini geç yaptı. İlk başta ekilen yerlerde mısır filizlenmeye başladı. Bazı bölgelerde halen tohum toprak altında filizlenmeyi bekliyor. Umarız ki, bir yanlış yapılmaz. Devletimiz de buna izin vermez. Çiftçi sulamasını yapmak zorundadır. İnşallah sorunsuz ve sıkıntısız bir ekim dönemi geçiririz ve çiftçi hasadını yapar, ülkenin 81 iline mahsulünü gönderir. Burada toprağın ekilmesinde sadece çiftçilerimiz kazanmıyor, ülke kazanıyor, ülke ekonomisi katkı sağlanıyor. Sulamalar peyderpey devam ediyor. Çiftçimiz mazot, gübre, tohum gibi yüksek girdi maliyetlerine rağmen ekimini yapıyor, inşallah bir sıkıntı olmaz, sıkıntı yaşamaz ve güzel bir verim alırö dedi.

'40 DERECEYİ AŞAN SICAKLIĞIN ALTINDA ÇALIŞMAK KOLAY DEĞİL'

Ücret karşılığında mısır ekimi yapan ve yaklaşık 40 yıldır tarım işçiliği yapan Reşat Sevgi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda çalışmanın zor olduğunu ifade ederek, 'Mesleğimiz zordur ama zevklidir. Zaten işimden zevk almasaydım bırakırdım. 40 dereceyi geçen sıcaklığın altında çalışmak kolay değildir, çok zordur ama insan işini severek yaptı mı ona zor gelmiyorö diye konuştu.