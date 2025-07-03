Mardin Organize Sanayi Bölgesi Heyeti ABD'de Temaslarda Bulundu

Mardin Organize Sanayi Bölgesi Heyeti ABD'de Temaslarda Bulundu
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Mardin OSB heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda alanında ticari ilişkileri geliştirmek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yeni iş birlikleri amacıyla New York ve Washington'da önemli temaslarda bulunuldu.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) temaslarda bulundu.

Osb'den yapılan açıklamaya göre, Mardin OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan başkanlığındaki 25 kişilik heyet, 25 Haziran-2 Temmuz'da ABD'nin New York ve Washington kentlerinde temaslarda bulundu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşeliğini ziyaret eden heyet, gıda alanında yapılan New York Fancy Food Fuarı'na da katıldı.

Washington'a geçen heyet burada da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Heyet, bu kentte de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik sunumlar yaparak, yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu. gıda dağıtım ve ithalatçı firmalar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin OSB Başkan Vekili Duyan, bu tür ziyaretlerin firmaların yeni pazarlara açılabilmesi için fırsat olduğunu söyledi.

Yapılan görüşmelerde Türk gıda ürünlerine büyük bir ilgi olduğunu gördüklerini ifade eden Duyan, birçok dağıtım firmasıyla somut iş birlikleri için görüşmelere başladıklarını ve bölgeden ABD'ye yapılacak ihracatı daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Duyan, "Bizim amacımız sadece ihracat rakamlarını büyütmek değil. Mardin'in ve bölgemizin markalaşmasını sağlamak. Bu ziyaret, firmalarımızın vizyonlarının gelişmesine ve yeni kapıların açılmasına katkı sağlayacaktır. Hep birlikte bölgemizi güçlü bir üretim ve ticaret merkezi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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