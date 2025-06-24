Mardin Ömerli'de Kırsal Alanda Örtü Yangını
Mardin'in Ömerli ilçesinde Çayıralanı Mahallesi'nde saat 15.00'te başlayan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılması endişe yaratıyor.
MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ömerli ilçesine bağlı Çayıralanı Mahallesi kırsalındaki ormanda saat 15.00 sıralarında örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel