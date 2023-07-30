Mardin Nusaybin'de Satır ve Tüfekli Kavga: 2 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan satır ve tüfekli kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan satır ve tüfekli kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay saat 17: 00 sıralarında Barış Park Meydanı'nda gerçekleşti. Satır ve tüfekle başlayan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı, polis çevrede önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel