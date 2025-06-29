Mardin Nusaybin'de Orman Yangını Çıktı

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Nusaybin ilçesinde başlayan örtü yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangına havadan da askeri helikopterlerle destek veriliyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ormanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal İlkadım Mahallesi'ndeki ormanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

HAVADAN DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor. Yükselen yoğun dumanlar çevre mahallelerden de görülürken, bölgeye yönlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan çok sayıda araç ve personelle müdahale ediyor. Yangının yayılmasını engellemek amacıyla havadan da yangın söndürme teçhizatlı askeri helikopterler destek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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