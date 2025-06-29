Mardin Nusaybin'de Orman Yangını Çıktı

Mardin Nusaybin'de Orman Yangını Çıktı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bilinmeyen bir sebeple çıkan örtü yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ormanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal İlkadım Mahallesi'ndeki ormanda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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