Mardin'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 motosiklet, Zeynelabidin Mahallesi Lozan Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletlerdeki Mert A. (20), Yusuf C. (21), Ahmet S. (24) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

