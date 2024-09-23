Nusaybin'de Çocukların Oynadığı Araç Uçurumdan Düştü: 4 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çocukların el frenini indirip bıraktığı bir araç, uçurumdan yuvarlanarak kanala düştü. Olay sonucunda araç içinde bulunan 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, çocukların tehlikeli oyun oynamasının sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
MARDİN Nusaybin'de çocukların el frenini indirdiği araç, uçurumdan yuvarlanarak kanala düştü: 2'si ağır 4 yaralı
Yerel Haberler Güvenlik Nusaybin Olaylar Güncel Mardin trafik Kaza
Sıcak Gelişme:
6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası