Mardin Nusaybin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Nusaybin'in Bagok kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok kırsalında J-SİHA ile tespit edilen teröristlerin, dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ve ATAK taarruz helikopterleri ile ateş altına alındığını belirtti.

Yerlikaya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, bu sabah 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ettiği belirterek, "Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. - ANKARA