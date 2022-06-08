Mardin-Midyat yolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor - Haberler

Mardin-Midyat yolunun tamamen bölünmüş yol haline getirilmesi için geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Mevcut haliyle 17,7 kilometresi bölünmüş yol, 41,1 kilometrelik kesimi tek yol standardında hizmet veren Mardin-Midyat yolunun tamamen bölünmüş yol haline getirilmesi için 16 Haziran 2021'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından temeli atılarak başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda üzerinde 23 kavşak bulunan 58,8 kilometre uzunluğunda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı inşa edilecek yeni yol ile mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartları yükseltilerek Mardin ve Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolünde çalışmaların yürütüldüğü, zamandan ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak projede yolun yaklaşık 7 kilometresi duble yol olarak tamamlanıp trafiğe açıldı.

"Binlerce araç güvenli ve konforlu seyahat etme imkanına kavuşacak"

Midyat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Zeki Ayyıldız, çalışmaların sürdüğü Şenköy Mahallesi mevkisinde AA muhabirine, bu yolun sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi için değil komşu ülkelerle olan ulaşım için de büyük önem taşıdığını söyledi.

"Güneydoğu için bu yol gerçekten çok önemli." diyen Ayyıldız, Cumhurbaşkanına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, Midyat Belediye Başkanına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Ayyıldız, Mardin ve Midyat ilçesinin kültür ve inanç turizminde gördüğü ilginin de yolun önemini artırdığını dile getirerek, dünyanın ve ülkenin her yerinden insanların akın akın kente geldiğini aktardı.

"Her gün binlerce araç burada güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etme imkanına kavuşacak." ifadesini kullanan Ayyıldız, Mardin ve Şırnak bölgesinde yaşanan yoğun trafik nedeniyle Midyat-Mardin yolunun alternatif bir yol olarak da önem taşıdığını aktardı.

Yol çalışmalarında görev yapanlardan teknisyen Mehmet Adıyaman, yolu bir an önce tamamlamak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Kamyon şoförü Abdulhalim Doğan da yolun en kısa sürede ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.