Mardin Midyat'ta Silahlı Kavga: 10 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı. Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan tartışma taş, sopa ve silah kullanılarak kavgaya dönüştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişi Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde akraba iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.