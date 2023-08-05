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Mardin Midyat'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kırsal Ziyaret Mahallesi'nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.G. yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Ziyaret Mahallesi'nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.G. yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Jandarma Mardin Güncel Haberler

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