Mardin Midyat'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kırsal Ziyaret Mahallesi'nde, husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.G. yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.