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Mardin Midyat'ta Refüje Çıkan Araçta 2 Kişi Yaralandı

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Mardin'in Midyat ilçesinde bir hafif ticari araç, refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ve araçtaki bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde refüje çıkan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

B.Y. (18) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Akçaya Mahallesi'nde refüje çıktı.

Kazada, sürücü ile araçtaki D.O. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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