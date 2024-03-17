Mardin Midyat'ta Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve mala zarar verme suçlarına ilişkin başlatılan çalışmada kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, tespit ettiği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların evinde yapılan aramada, yaklaşık 1 metre uzunluğunda demir kesme makası, eldiven, kasatura olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.