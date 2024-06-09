Mardin Midyat Belediyesi YKS Sınavına Destek Verdi

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylara destek sundu.

Midyat Belediyesi, dün 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve bugün 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile saat 15.45'te gerçekleşen Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan adayları yalnız bırakmadı.

Ekipler, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatı doğrultusunda sınav süresince gürültü gibi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Sınava geciken adayları, belediye zabıta ekipleri motosiklet ve araçla okullarına yetiştirdi.

Ayrıca belirli noktalarda görevlendirilen ekipler sınava giren adaylara adres tarifi noktasında yardımcı oldu.