Mardin Mazıdağı'nda Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Mardin Mazıdağı'nda Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman işletme ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter de havadan destek veriyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mazıdağı ilçesinin kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmasına 2 helikopter de havadan destek veriyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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