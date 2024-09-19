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Mardin Valisi Akkoyun'dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Mardin Valisi Akkoyun'dan 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazilerin cesareti ve fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşandığını vurgulayarak, bu özel günün gazilere duyulan saygının bir ifadesi olduğunu belirtti. Akkoyun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Gazilerimiz cesareti ve fedakarlığı sayesinde bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Onların göstermiş olduğu fedakarlıkları nesiller boyu hatırlayacak ve gururla anacağız" dedi.

Vali Tuncay Akkoyun, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Gazilerin göstermiş olduğu fedakarlığın nesiller boyu gururla hatırlanacağını ifade eden Vali Akkoyun, "19 Eylül Gaziler Günü, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını siper eden, cesaretleriyle tarihe iz bırakan kahraman gazilerimizin onuruna kutlanan anlamlı bir gündür. Gazilerimiz, aziz vatanımız için cesaretle mücadele etmiş, her biri kahramanlık destanlarının yaşayan tanıklarıdır. Onların cesareti ve fedakarlığı sayesinde bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz. 19 Eylül, gazilerimize duyduğumuz saygı ve minnettarlığın bir göstergesidir. Onların göstermiş olduğu fedakarlıkları nesiller boyu hatırlayacak ve gururla anacağız. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden Gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan Gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyorum" dedi.

Haber-Kamera Salih KESKİN MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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