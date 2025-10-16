Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali İçin Trafik Düzenlemesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali süresince, 18-26 Ekim tarihleri arasında ağır tonajlı araçların ilçe merkezine geçişine izin verilmeyecek. Düzenleme, etkinliklere katılımların artırılması ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla yapıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Kültür Yolu Festivali süresince trafikte düzenlemeye gidildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, 18-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Mardin Kültür Yolu Festivali süresince trafik akışında geçici düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, festival süresince kent merkezinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların etkinliklere rahatlıkla katılım sağlayabilmesi amacıyla her gün 18.00 ile 24.00 saatleri arasında ağır tonajlı araçların Artuklu ilçe merkezine geçişine izin verilmeyecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sürücülere, belirlenen saatlerde alınan karara, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.