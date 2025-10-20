Mardin Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin ikinci gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler ilgi gördü.

Festival kapsamında müzisyen Ender Tekin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda seslendirdiği ezgileriyle dinleyicilere maneviyat dolu bir akşam yaşattı.

Mardin Müzesi Konferans Salonu'nda da gazeteci yazar Emin Pazarcı, Mustafa Pala, Sinan Burhan, Zafer Şahin ve Melik Yiğitel'in konuşmacı olarak katıldığı "Kültür, Turizm ve Medya Söyleşisi" ilgi gördü.

Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından Marangozlar Çarşısı'nda yetişkin ve çocuklar için düzenlenen Telkari Atölyesi'nde Alfred Gürkan ve Aday Gürkan öncülüğünde katılımcılar Mardin'in geleneksel sanatı telkarinin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Mardin Müzesi Konferans Salonu'nda ise "FotoMaraton Mardin" yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Çocuklar, Atatürk Kültür Merkezi'nde Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği "Kuklacı" müzikalini izlemenin mutluluğunu yaşadı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü", minik ziyaretçilerine ev sahipliği yaptı.

Atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu olan alanda "Karagöz Kukla Evi Tematik Atölye ve Etkinlik Alanı"nda geleneksel Türk gölge oyunu tanıtıldı. Ardından sahneye çıkan illüzyonist, çocuklara gösteri sundu.

Balon katlama etkinliğinde rengarenk balonlarla yaratıcı figürler yapıldı, her çocuğun elinde kendi tasarımıyla oluşan balonlar festival alanını süsledi.

Yapılan "Pandomim" gösterisi ise çocukları hem güldürdü hem de düşündürdü. Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu da sevilen karakterlerin sahnedeki canlı performansı, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici dakikalar sundu.