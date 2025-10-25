Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali, Eğlence ve Sanat Dolu Etkinliklerle Devam Ediyor

Mardin Kültür Yolu Festivali, Eğlence ve Sanat Dolu Etkinliklerle Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, yedinci gününde konserler, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri ile dolu bir program sundu. Müzik, edebiyat ve geleneksel el sanatlarının yer aldığı festivalde, dinleyicilere keyifli anlar yaşatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin yedinci gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Festival kapsamında İbrahim Candan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verdiği konserle dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, "Dünden Bugüne" konseriyle Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Salonu'nda unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, ülkenin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkum vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Yazar Tarık Tufan, "Gece Açan Çiçekler" söyleşisinde Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde okurlarıyla bir araya gelerek hayatın, edebiyatın ve insan ruhunun derinliklerine dair samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Ahşap Oyma Atölyesi" ile katılımcılar geleneksel el sanatlarında üretim yapmanın keyfini yaşadı.

15 Temmuz Parkı'nda yer alan, rengarenk aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu olan Çocuk Köyü, festivalin yedinci gününde de neşeli anlara sahne oldu. Çocuklar, Pandomim gösterisi ve Şirinler Çocuk Tiyatrosu ile doyasıya eğlendi.

Kaybetmek kitabının tanıtıldığı E-Kitabım uygulama etkinliği, Mardin İl Halk Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik keyifli bir atölye çalışması sundu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
İstanbul'da göle dönen yolda yaban domuzu boğuldu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Göle dönen yolda yabani hayvan boğuldu
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.