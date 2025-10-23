Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli konser ve etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin beşinci gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Festival kapsamında, tasavvuf müziğinin güçlü yorumcularından Emre Ermiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda konser verdi.

Aynı salonda Sevgi Deniz moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide ise oyuncu Osman Doğan, dinleyicilerle sahne sanatlarının inceliklerini ve oyunculuk serüvenindeki deneyimlerini paylaştı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Vali Kılıçlar Salonu'nda "Göğe Bakan Adamlar: Mardin'de Astronomi Geleneği" başlıklı söyleşide Prof. Dr. Yunus Cengiz, Doç. Dr. Kamuran Gökdağ ve Taha Yasin Arslan, Mardin'in astronomi mirasını tarihsel ve kültürel boyutlarıyla ele aldı.

Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme" seminerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çalışan ancak henüz UNESCO akreditasyonu bulunmayan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Seminerde, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, sivil toplam kuruluşlarının sözleşmedeki yeri, proje yazımı ve fon yönetimi alanlarında sunumlar gerçekleştirildi.

Mardin Müzesi Sinema Salonu da somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını bir araya getirerek, sorun ve ihtiyaçlarını paylaşmalarına olanak sağlayan "Yaşayan Miras Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsünün Bakır Atölyesi'nde el emeğiyle şekillenen motifler, gelenekten ilham alan bir ustalıkla hayat bulurken, Mardin Müzesi Atölyesi'nde ise gerçekleşen "Sikke Basma Etkinliği" katılımcılara tarihle iç içe bir deneyim yaşattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü"ne gelen çocuklar da atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklar, "Kavuklu ile Pişekar Orta Oyunu" ile geleneksel sahne sanatlarıyla tanışırken "Bubble Gösterisi" ile eğlenceli zaman geçirdi.