Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli konser ve etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin dördüncü gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Festival kapsamında, şarkıcı Salih Sarıöz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda sevenleriyle buluştu.

Kasımiye Medresesi'nde Mehmet Fatih Çıtlak ve Hüseyin Cem Durak'ın derinlikli sohbeti eşliğinde gerçekleşen "Nefes-i Abdalan" konseri, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun tasavvuf müziği ezgileriyle dinleyicileri maneviyat dolu bir atmosferde buluşturdu.

Topluluk daha sonra Postnişin Mehmet Fatih Çıtlak liderliği ve Yüce Gümüş'ün sanat yönetmenliğindeki "Sema Mukabelesi"ni sergiledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Vali Kılıçlar Salonu'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, "Gün Eksilmesin Penceremden" adlı tiyatro oyunu, izleyiciyle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Anadolu İrfanı ve Aile" konulu söyleşi ise yoğun ilgi gördü.

Moderatörlüğünü Işıl Açıkkar'ın üstlendiği etkinlikte Oğuzhan Aydın, Anadolu irfanının aile yapısındaki rolü ve geleneksel değerlerin günümüz toplumuna yansımaları üzerine sohbet programı düzenlendi.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde "Sedef Kakma Atölyesi" ile katılımcılar geleneksel el sanatını yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı buldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü"ne gelen çocuklar, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar, "Aşuk ile Maşuk" gösterisi ve "Burak Sezen ile çocuk şarkıları" ile doyasıya eğlendi.