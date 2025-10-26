Haberler

Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Mardin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin sekizinci gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Sevilen şarkıcı Murat Doğru, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda aldığı sahneyle izleyenler tarafından beğeni topladı.

Şarkıcı Metin Şentürk de geçmişten günümüze uzanan unutulmaz eserleriyle Mardin Artuklu Üniversitesi AKM Vali Kılıçlar Salonu'nda verdiği konserle dinleyicilerine nostalji dolu bir gece yaşattı.

"Ezber Bozan Kadınlar" söyleşisinde yazar Melike Günyüz ve illüstratör Nur Betül Aktaş, Midyat Altunkaya İlçe Halk Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Programda, kadınların farklı alanlardaki mücadeleleri, başarı hikayeleri ve çizimlerin anlatım gücü üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Artuklu Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Keçe Atölyesi" ile Zinciriye Medresesi'nde gerçekleştirilen "Ebru Atölyesi", katılımcılara geleneksel sanatları yakından tanıma ve deneyimleme imkanı sundu.

Festival boyunca "Sen de Söyle" kabininde seslerini duyuran müzikseverlerden iki finalist Murat Boz konseri öncesi sahneye çıkarak Fuar Alanı'nda binlerce kişinin önünde şarkılarını söyledi. Canlı halk oylamasıyla Aleyna Bayhoca birinci seçilerek "Sen de Söyle"nin galibi oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda yer alan, rengarenk aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu Çocuk Köyü, festivalin sekizinci gününde de neşeli anlara sahne oldu. Çocuklar, "Balon Katlama" gösterisi ve "Maşa ile Koca Ayı" çocuk tiyatrosu ile doyasıya eğlendi.

Çocuklar "Geleneksel Keçe" ve "Ebru" atölyeleriyle de geleneksel sanatların ışığında yaratıcılıklarını geliştirdikleri deneyimler yaşadı.

