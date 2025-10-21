Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında ilk kez yer alan Mardin'de festivalin üçüncü gününde konser, söyleşi, atölye çalışmaları ile çocuklara yönelik etkinlikler yapıldı.

Festival kapsamında, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, Kasımiye Medresesi'nde sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş'ün üstlendiği, postnişin Mehmet Fatih Çıtlak'ın eşliğinde gerçekleştirdiği "Devran-ı Şerif" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Recep Arslan, tasavvuf müziğinin dingin ezgileriyle dinleyicileriyle buluştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'nın yazılarından yola çıkarak Engin Yüksel tarafından oyunlaştırılan "Gün Eksilmesin Penceremden" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Şairin doğumundan ölümüne uzanan hayat hikayesi, aşkları, dostlukları ve şiirleriyle sahnede hayat buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, moderatörlüğünü Ezgi Aşık'ın yaptığı söyleşide, tarihçi-yazar Nermin Taylan dinleyicilerle bir araya geldi. Taylan, Mardin'in tarihi, kültürel kimliği ve çok katmanlı mirası üzerine bilgi paylaştı.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen "Taş İşleme Atölyesi"nde geleneksel el sanatlarını deneyimleyen katılımcılar, Kasımiye Medresesi'nde gerçekleştirilen "Sema Atölyesi"nde ise sema talimi ve remizleri aracılığıyla kadim tasavvuf geleneğinin inceliklerini keşfetti.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü"ne gelen çocuklar, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.