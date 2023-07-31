Mardin Kızıltepe'de Zincirleme Kaza: İki Kişi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve 1 otomobil karıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.