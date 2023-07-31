Mardin Kızıltepe'de Zincirleme Kaza: İki Kişi Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve 1 otomobil karıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kızıltepe girişinde 2 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel