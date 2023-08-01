Mardin Kızıltepe'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye tarafından yürütülen yol çalışmaları sürüyor. Ersoylu Mahallesinde çalışmaları tamamlayan ekipler Atatürk Mahallesinde yol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler parke taşı döşenecek güzergahlarda öncelikle dolgu çalışması yürütüyor. Ardından parke döşeme işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler yeni yol açma ve stabilize yol çalışmalarına da devam ediyor. Yol çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu'na teşekkür ediyor.