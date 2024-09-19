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Mardin Kızıltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Sürücü C.Y.'nin kontrolündeki otomobil refüje çarptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

C.Y. idaresindeki 34 GB 9903 plakalı otomobil, Turgut Özal Mahallesi Mardin Kızıltepe kara yolunda refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü C.Y. (32) ile araçta bulunan D.Y. (24), C.E.Y. (4) ve L.Y. (2) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

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