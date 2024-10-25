Mardin Kızıltepe'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Akdoğan yolunda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan İbrahim A. (48) Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.