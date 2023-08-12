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Mardin Kızıltepe'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, saat 17: 00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada İ.E. ve E.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan E.E'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kavganın meydana geldiği bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe Tepebaşı Mardin kavga Güncel Haberler

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