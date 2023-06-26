Mardin Kızıltepe'de Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Özgürlük Meydanı'nda yaşanan hareketlilik esnafı memnun etti. Başta kıyafet, gıda ve bayram şekeri almak için çarşıya çıkan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü. Çarşı esnafı Şemsettin Şavur, bayram öncesi yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını belirterek, 'Kurban Bayramı öncesi çarşı hareketlendi. İşler açıldı. Bizler de çarşı esnafı olarak mutluyuz' dedi.