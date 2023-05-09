Mardin Kızıltepe'de Karayolları Bakım Evinde Yangın Çıktı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Karayolları 93'üncü Şube Şefliğine ait bakım evindeki asfalt tankında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında saatlerinde Kızıltepe Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerindeki, Karayolları 93'üncü Şube Müdürlüğü'ne ait bakım evinde meydana geldi. Bakım evi yerleşkesindeki asfalt tankı, alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, yangının yaşandığı bakım evinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.