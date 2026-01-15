Haberler

Mardin'de 4 işyerine otomatik silahlarla ateş açıldı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir aileye ait 4 işyerine otomatik silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak işyerlerinde ve araçlarda hasar meydana geldi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir aileye ait yan yana bulunan 4 işyerine otomatik silahlarla ateş açıldı. Mermilerin park halindeki TIR ile şehir içi yolcu minibüsüne de isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir aileye ait işyerlerinin bulunduğu ve bitişiğinde bulunan 3 dükkana, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Silahlardan ateşlenen mermiler, park halindeki bir TIR ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse de isabet etti. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerleri ve araçlarda hasar oluştu. Çevrede yoğun güven güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, çok sayıda mermi kovanı topladı. Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

