Mardin Kızıltepe'de Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Huzur Uygulaması" kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekipleri ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uygulama gerçekleştirildi.

2 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 7 resmi ekip otosu, 14 motosikletli polis, 42 personel görev yaptı.

Uygulama kapsamında 125 kişi kontrol edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 107 motosiklet ve 85 otomobil sürücüsü olmak üzere 192 araç sürücüsü kontrol edildi.

Uygulamada, 107 sürücüye idari para cezası uygulandı, 8 motosiklet trafikten men edildi.