Mardin Kızıltepe'de Depoda Yangın Çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle 542. Sokak'ta bulunan bir binada depo olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel