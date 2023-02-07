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Mardin itfaiye ekipleri Şanlıurfa ve Gaziantep'te enkazdan biri bebek 2 kişiyi çıkardı

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Mardin itfaiye ekipleri Şanlıurfa ve Gaziantep'te enkazdan biri bebek 2 kişiyi çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Mardin'den Şanlıurfa ve Gaziantep'e giden itfaiye ekipleri, enkaz altından biri bebek 2 kişiyi kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Mardin'den Şanlıurfa ve Gaziantep'e giden itfaiye ekipleri, enkaz altından biri bebek 2 kişiyi kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Mardin Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, AFAD Koordinasyon Merkezinin verdiği görev doğrultusunda, 42 itfaiye personeli ve 5 araç, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Şanlıurfa ve Gaziantep'e gönderildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde enkaz altından bir bebeği çıkaran ekipler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de bir kadını kurtardı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Şanlıurfa İtfaiye Mardin Güncel Haberler

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