MARDİN-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR ANILDI

MARDİN'de çocuklar, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için ' Kudüs Gecesi' düzenledi.

Merkez Artuklu ilçesinde bulunan Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 3 binin üzerinde çocuk için etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen ' Kudüs Gecesi'ne öğrencilerin yanı sıra okul idaresi, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrenciler, seslendirdikleri şiirler ile Gazzeli akranlarını andı. Okul Müdürü Şeyhmus Demir, Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı etkinlikleri sürdüreceklerini belirterek, etkinliğe katılan misafir, veli, öğretmen ve öğrencilere, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. (DHA)