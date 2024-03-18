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Mardin'in yöresel lezzetleri coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

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Mardin kebabı ve harire tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Mardin Artuklu Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kentin yöresel lezzetleri dünya çapında tanıtılacak.

Mardin'in yöresel lezzetleri "Mardin kebabı" ve "harire" tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Mardin Artuklu Üniversitesinden (MAÜ) yapılan açıklamaya göre, kent mutfağına ait yemeklerin korunması, geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında kentin yöresel lezzetlerinden "Mardin kebabı" ve "harire" tatlısı coğrafi işaret aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehrin gastronomik değeri olan yöresel lezzetlerin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Özcoşar, "Şu ana kadar 'Alluciye', 'Fırkiye' ve 'Irok' yemekleri coğrafi işaret almaya hak kazandı. Kadim Mardin şehri adım adım gastronomik anlamda hak ettiği yere yürüyor. Bu sürece katkı sunan MAÜ Turizm Fakültesine ve üniversitemizin Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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