Mardin'de etkili olan sis dronla görüntülendi

MARDİN'de, kentin tarihi dokusunun hafif sisle bütünleştiği anlar dronla görüntülendi.

Farklı din, dil ve kültüre mensup insanların bir arada yaşadığı hoşgörünün sembol kenti Mardin'de, tarihi dokusunun hafif sisle bütünleştiği anlar dronla görüntülendi. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kadim şehrimizin sokaklarından yükselen huzurun ve kardeşliğin sıcaklığı, birlikte yaşamanın en güzel örneği olduğunun göstergesidir. Farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin asırlardır birlikte yaşadığı Mardin, bugün de barışın ve hoşgörünün samimiyetini sergilemeye devam ediyor. Bu toprakların mayası barıştır, sevgidir, kardeşliktir" denildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,